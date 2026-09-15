Hancock Aktie

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WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

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Lohnender Hancock-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hancock-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Hancock-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hancock-Anteile bei 32,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,192 Hancock-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 75,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 361,82 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 136,18 Prozent.

Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 6,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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