NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Hancock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Hancock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hancock-Papier bei 35,82 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 279,174 Hancock-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 17 356,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73,56 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Hancock belief sich jüngst auf 5,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at