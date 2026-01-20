Hancock Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hancock-Anteile bei 48,18 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,076 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 141,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,34 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +41,84 Prozent.
Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 5,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
