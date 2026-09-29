Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Lukratives Hancock-Investment?
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29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Hancock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Hancock-Papier bei 36,99 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Hancock-Aktie investiert hat, hat nun 2,703 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 72,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96,89 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Hancock bezifferte sich zuletzt auf 5,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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