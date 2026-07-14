Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Hancock-Investment
|
14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Hancock-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Hancock-Aktie bei 43,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hancock-Aktie investiert, befänden sich nun 23,240 Hancock-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 764,82 USD, da sich der Wert einer Hancock-Aktie am 13.07.2026 auf 75,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,48 Prozent angewachsen.
Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 6,16 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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