Hancock Aktie

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WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

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Lukratives Hancock-Investment? 20.10.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hancock-Aktien gewesen.

Am 20.10.2025 wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,57 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,768 Hancock-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (72,50 USD), wäre das Investment nun 128,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 28,16 Prozent gleich.

Hancock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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