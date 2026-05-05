Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Frühe Investition
|
05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Hancock-Aktie bei 53,94 USD. Bei einem Hancock-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,854 Hancock-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Hancock-Anteile wären am 04.05.2026 123,08 USD wert, da der Schlussstand 66,39 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,08 Prozent angezogen.
Alle Hancock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!