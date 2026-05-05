NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Hancock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Hancock-Aktie bei 53,94 USD. Bei einem Hancock-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,854 Hancock-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Hancock-Anteile wären am 04.05.2026 123,08 USD wert, da der Schlussstand 66,39 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,08 Prozent angezogen.

Alle Hancock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at