Hancock Aktie

Hancock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

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Frühe Investition 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Hancock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Hancock-Aktie bei 53,94 USD. Bei einem Hancock-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,854 Hancock-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Hancock-Anteile wären am 04.05.2026 123,08 USD wert, da der Schlussstand 66,39 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,08 Prozent angezogen.

Alle Hancock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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