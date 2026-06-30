Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Lohnende Hancock-Anlage?
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Hancock-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Hancock-Papiers betrug an diesem Tag 57,40 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 174,216 Hancock-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 74,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 024,39 USD wert. Das entspricht einem Plus von 30,24 Prozent.
Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 6,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hancock Holding Co.
Analysen zu Hancock Holding Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hancock Holding Co.
|65,50
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.