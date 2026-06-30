NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Hancock-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Hancock-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Hancock-Papiers betrug an diesem Tag 57,40 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 174,216 Hancock-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 74,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 024,39 USD wert. Das entspricht einem Plus von 30,24 Prozent.

Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 6,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at