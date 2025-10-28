Hancock Aktie

Hancock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

Profitables Hancock-Investment? 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hancock-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Hancock-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55,40 USD. Bei einem Hancock-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,051 Hancock-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 019,86 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 27.10.2025 auf 56,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,99 Prozent angezogen.

Alle Hancock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

