Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Profitables Hancock-Investment?
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Hancock-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55,40 USD. Bei einem Hancock-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,051 Hancock-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 019,86 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 27.10.2025 auf 56,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,99 Prozent angezogen.
Alle Hancock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
