Hancock Aktie

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WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

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Profitable Hancock-Anlage? 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Hancock-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hancock-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 48,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,064 Hancock-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,97 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 15.06.2026 auf 71,19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,97 Prozent zugenommen.

Hancock wurde am Markt mit 5,89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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