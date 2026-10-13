NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hancock-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Hancock-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hancock-Papier an diesem Tag 32,10 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Hancock-Aktie investierten, hätten nun 311,526 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Hancock-Papiere wären am 12.10.2026 22 629,28 USD wert, da der Schlussstand 72,64 USD betrug. Mit einer Performance von +126,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Hancock eine Börsenbewertung in Höhe von 5,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at