NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hancock-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Hancock-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 29,044 Hancock-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 67,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 958,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95,82 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Hancock belief sich jüngst auf 5,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at