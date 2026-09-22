NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Hancock eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Hancock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Hancock-Papier bei 62,53 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Hancock-Aktie investierten, hätten nun 159,923 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 915,88 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 21.09.2026 auf 74,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,16 Prozent vermehrt.

Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 6,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at