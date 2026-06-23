Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Lukrative Hancock-Investition?
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Hancock-Aktie bei 27,18 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,792 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 604,12 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 22.06.2026 auf 70,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 160,41 Prozent.
Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 5,68 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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