Hancock Aktie

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WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

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Lukrative Hancock-Investition? 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hancock-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hancock-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Hancock-Aktie bei 27,18 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,792 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 604,12 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 22.06.2026 auf 70,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 160,41 Prozent.

Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 5,68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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