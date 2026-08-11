NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Hancock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Hancock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hancock-Anteile an diesem Tag 46,19 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 216,497 Hancock-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 16 763,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,43 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,63 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Hancock belief sich jüngst auf 6,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at