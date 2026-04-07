NASDAQ Composite Index-Wert Hancock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hancock von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Hancock-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Hancock-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 216,826 Hancock-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.04.2026 auf 65,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 104,51 USD wert. Damit wäre die Investition um 41,05 Prozent gestiegen.

Hancock wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at