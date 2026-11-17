Bei einem frühen Hancock-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Hancock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hancock-Anteile an diesem Tag 56,22 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Hancock-Aktie investiert hat, hat nun 17,787 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 64,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 150,66 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 15,07 Prozent gleich.

Hancock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at