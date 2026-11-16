NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Harmonic-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Harmonic-Aktie bei 4,90 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Harmonic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 204,082 Harmonic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 110,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 111,02 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Harmonic eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at