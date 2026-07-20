NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Harmonic-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Harmonic-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Harmonic-Papiers betrug an diesem Tag 7,92 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 262,626 Harmonic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 12,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 189,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,89 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Harmonic betrug jüngst 1,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at