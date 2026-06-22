NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Harmonic-Papier statt. Diesen Tag beendete die Harmonic-Aktie bei 7,98 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 125,313 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 1 889,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,08 USD belief. Mit einer Performance von +88,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Harmonic betrug jüngst 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at