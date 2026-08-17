Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Profitabler Harmonic-Einstieg?
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 5 Jahren eingebracht
Am 17.08.2021 wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,526 Harmonic-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 13,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,53 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 46,53 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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