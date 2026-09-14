Harmonic Aktie

Harmonic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

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Frühe Anlage 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Harmonic von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Harmonic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Harmonic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,93 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 111,982 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 12,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 343,78 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34,38 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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