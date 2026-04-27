Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Lohnendes Harmonic-Investment?
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27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Harmonic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Harmonic-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 253,133 Harmonic-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Harmonic-Aktie auf 10,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 233,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,33 Prozent erhöht.
Harmonic wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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