Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Harmonic-Investmentbeispiel
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Harmonic-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Harmonic-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Harmonic-Aktie letztlich bei 8,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 119,760 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 383,23 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 38,32 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Harmonic bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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