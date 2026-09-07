NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Harmonic-Aktien gewesen.

Am 07.09.2023 wurde das Harmonic-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Harmonic-Papier bei 10,27 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,737 Harmonic-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 11,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,70 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,70 Prozent zugenommen.

Harmonic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at