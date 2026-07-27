Harmonic Aktie
WKN: 895791 / ISIN: US4131601027
|Frühe Anlage
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harmonic von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Harmonic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,32 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,120 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 11,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 337,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 237,05 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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