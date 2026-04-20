NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Harmonic-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Harmonic-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,33 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 69,784 Harmonic-Aktien. Die gehaltenen Harmonic-Papiere wären am 17.04.2026 732,73 USD wert, da der Schlussstand 10,50 USD betrug. Damit wäre die Investition um 26,73 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Harmonic betrug jüngst 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at