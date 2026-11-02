NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harmonic von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Harmonic-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Harmonic-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,40 USD. Bei einem Harmonic-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 961,538 Harmonic-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 9 836,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1,63 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at