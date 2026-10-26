Harmonic Aktie

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WKN: 895791 / ISIN: US4131601027

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Harmonic-Anlage 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Harmonic von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Harmonic gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Harmonic-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Harmonic-Papier bei 10,45 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 95,694 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 961,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,83 Prozent verkleinert.

Alle Harmonic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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