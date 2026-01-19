NASDAQ Composite Index-Wert Harmonic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Harmonic-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Harmonic-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Harmonic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Harmonic-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,065 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Harmonic-Aktie auf 10,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,21 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,79 Prozent abgenommen.

Harmonic wurde am Markt mit 1,13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at