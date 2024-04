NASDAQ Composite Index-Wert Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harvard Bioscience-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Harvard Bioscience-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Harvard Bioscience-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 150,150 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 558,56 USD, da sich der Wert eines Harvard Bioscience-Papiers am 23.04.2024 auf 3,72 USD belief. Mit einer Performance von -44,14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Harvard Bioscience belief sich jüngst auf 160,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at