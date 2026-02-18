NASDAQ Composite Index-Wert Harvard Bioscience-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harvard Bioscience-Investment von vor einem Jahr verloren

Harvard Bioscience Aktie
Am 18.02.2025 wurde die Harvard Bioscience-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,28 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Harvard Bioscience-Aktie investiert hat, hat nun 781,250 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 0,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -53,40 Prozent.
Der Börsenwert von Harvard Bioscience belief sich zuletzt auf 24,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
