NASDAQ Composite Index-Wert Harvard Bioscience-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Harvard Bioscience bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Harvard Bioscience-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Harvard Bioscience-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Harvard Bioscience-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 886,792 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 132,08 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 132,08 USD, was einer negativen Performance von 8,68 Prozent entspricht.

Der Harvard Bioscience-Wert an der Börse wurde auf 210,59 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at