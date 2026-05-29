HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Ausschüttung
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29.05.2026 16:36:28
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet HealthStream Aktionären eine Freude
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream am 28.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,12 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,09 Prozent. 3,73 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 9,71 Prozent.
Dividendenrenditeanpassung
Via NASDAQ beendete die HealthStream-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 24,63 USD. Der HealthStream-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,54 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,35 Prozent.
Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von HealthStream via NASDAQ 7,98 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 13,50 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie HealthStream
Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,45 Prozent nachlassen.
HealthStream-Basisdaten
HealthStream ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 708,347 Mio. USD. HealthStream verfügt über ein KGV von aktuell 37,91. Der Umsatz von HealthStream betrug in 2025 304,060 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 0,61 USD.
Redaktion finanzen.at
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