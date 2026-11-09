NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HealthStream gewesen.

HealthStream-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren HealthStream-Anteile an diesem Tag 23,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,257 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 28,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,99 Prozent gesteigert.

Alle HealthStream-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 887,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at