HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Frühe Anlage
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
HealthStream-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren HealthStream-Anteile an diesem Tag 23,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,257 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 28,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,99 Prozent gesteigert.
Alle HealthStream-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 887,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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