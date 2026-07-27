HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Langfristige Investition
|
27.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HealthStream-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 27.07.2025 wurde das HealthStream-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des HealthStream-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,738 HealthStream-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (27,14 USD), wäre die Investition nun 101,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,44 Prozent.
Der Börsenwert von HealthStream belief sich zuletzt auf 789,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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