NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HealthStream-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden HealthStream-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,27 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die HealthStream-Aktie investiert, befänden sich nun 39,573 HealthStream-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 1 014,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,46 Prozent angezogen.

HealthStream markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 747,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at