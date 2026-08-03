NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HealthStream von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen HealthStream-Einstiegs gewesen.

Am 03.08.2023 wurde die HealthStream-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,309 HealthStream-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.07.2026 1 214,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,04 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,44 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für HealthStream eine Börsenbewertung in Höhe von 819,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at