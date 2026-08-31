HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|HealthStream-Anlage unter der Lupe
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HealthStream von vor 3 Jahren abgeworfen
Die HealthStream-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das HealthStream-Papier bei 21,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, hätte er nun 475,511 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 13 970,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HealthStream bezifferte sich zuletzt auf 859,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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