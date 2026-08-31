HealthStream Aktie

HealthStream für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HealthStream-Anlage unter der Lupe 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HealthStream von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren HealthStream-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die HealthStream-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das HealthStream-Papier bei 21,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, hätte er nun 475,511 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 13 970,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream bezifferte sich zuletzt auf 859,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HealthStream Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu HealthStream Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HealthStream Inc. 24,80 -1,59% HealthStream Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:21 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
18:47 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen