NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätte eine Investition in HealthStream von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in HealthStream eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit HealthStream-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,32 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 469,043 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 454,97 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 454,97 USD entspricht einer Performance von +4,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HealthStream eine Börsenbewertung in Höhe von 659,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at