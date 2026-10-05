HealthStream Aktie

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WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

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HealthStream-Investment im Blick 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätte eine Investition in HealthStream von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in HealthStream-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das HealthStream-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das HealthStream-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,002 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 1 078,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,82 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7,88 Prozent.

HealthStream wurde jüngst mit einem Börsenwert von 943,89 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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