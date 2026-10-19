NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätte eine Investition in HealthStream von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die HealthStream-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HealthStream-Anteile bei 26,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,768 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 124,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,13 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +24,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream belief sich zuletzt auf 1,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at