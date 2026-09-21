NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in HealthStream von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HealthStream-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das HealthStream-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die HealthStream-Aktie 29,00 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 344,828 HealthStream-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 10 079,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,23 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,79 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream bezifferte sich zuletzt auf 854,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at