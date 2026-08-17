HealthStream Aktie

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WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

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HealthStream-Investment 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der HealthStream-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,09 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die HealthStream-Aktie investierten, hätten nun 4,151 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (28,94 USD), wäre das Investment nun 120,13 USD wert. Mit einer Performance von +20,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream belief sich zuletzt auf 846,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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