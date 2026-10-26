HealthStream Aktie

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WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037

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Lohnende HealthStream-Investition? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen HealthStream-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HealthStream-Aktie bei 25,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,777 HealthStream-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 35,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 398,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 39,86 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von HealthStream bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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