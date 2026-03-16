NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HealthStream-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HealthStream-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der HealthStream-Anteile betrug an diesem Tag 26,30 USD. Bei einem HealthStream-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 380,228 HealthStream-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (20,30 USD), wäre die Investition nun 7 718,63 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22,81 Prozent vermindert.

Am Markt war HealthStream jüngst 599,22 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at