HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|HealthStream-Anlage
|
06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor einem Jahr verloren
Die HealthStream-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 319,898 HealthStream-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 6 541,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,58 Prozent verringert.
Der Börsenwert von HealthStream belief sich jüngst auf 602,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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