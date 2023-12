NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n HealthStream-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 11.12.2013 wurde die HealthStream-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der HealthStream-Aktie betrug an diesem Tag 30,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 32,830 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 853,58 USD, da sich der Wert eines HealthStream-Papiers am 08.12.2023 auf 26,00 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 14,64 Prozent.

Insgesamt war HealthStream zuletzt 787,13 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at