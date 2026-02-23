NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren HealthStream-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 23.02.2021 wurde das HealthStream-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die HealthStream-Aktie bei 23,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 428,082 HealthStream-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 20,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 711,47 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,89 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war HealthStream zuletzt 606,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at