HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Performance unter der Lupe
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem HealthStream-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,83 USD. Bei einem HealthStream-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,460 HealthStream-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.03.2026 677,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,25 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 677,73 USD, was einer negativen Performance von 32,23 Prozent entspricht.
Der Marktwert von HealthStream betrug jüngst 653,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HealthStream Inc.
Analysen zu HealthStream Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HealthStream Inc.
|19,30
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.