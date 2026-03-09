NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HealthStream von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem HealthStream-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,83 USD. Bei einem HealthStream-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,460 HealthStream-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.03.2026 677,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,25 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 677,73 USD, was einer negativen Performance von 32,23 Prozent entspricht.

Der Marktwert von HealthStream betrug jüngst 653,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at